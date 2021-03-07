Son dakika haberleri! Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden ikiz kardeşler gözyaşları arasında BUGÜN toprağa verildi.

Yangın, Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi'ndeki iki katlı bir evde çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeş İnci Erek ve Erayda Erek'in cesedine ulaştı. Yangında vefat eden ikiz kardeşler için bugün cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra gözyaşları içinde ikiz kardeşler aile yakınları tarafından Serinyol Mezarlığı'na defnedildi.