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Son dakika haberleri... Yangında yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşı Bingöl'de defnedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yangında yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşı Bingöl'de defnedildi

18.01.2022 21:12
Son dakika haberleri... Yangında yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşı Bingöl'de defnedildi

Son dakika haberleri: Manisa'nın Kula ilçesindeki evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Kula ilçesindeki evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baytan için Genç ilçesine bağlı Aktoprak köyünde tören düzenlendi.

Törenden sonra kılınan cenaze namazının ardından Baytan'ın naaşı toprağa verildi.

Cenaze namazına, Baytan'ın yakınları, Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Denizışılar ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Uzman Onbaşı Baytan, 15 Ocak'ta Manisa'nın Kula ilçesinde, 4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'ndeki apartmanın son katında çıkan yangında yaşamını yitirmişti.

Son dakika haberleri... Yangında yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşı Bingöl'de defnedildi
Son dakika haberleri... Yangında yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşı Bingöl'de defnedildi

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Hisarcık, Jandarma, Manisa, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yangında yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşı Bingöl'de defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yangında yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşı Bingöl'de defnedildi - Son Dakika
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