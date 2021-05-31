İnegöl'de binanın çatı katı alev alev yandı: Yangını gören mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Olay yerine gelen emniyet ekipleri yangını izlemek için dışarı çıkan vatandaşları evlerine girmesi konusunda megafonla uyardı.

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak, dışarıya çıkarak söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.

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