Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü - Son Dakika

Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü

12.10.2020 16:27
Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Hatay'da cuma günü başlayan ve 2 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarının kahramanlarından itfaiye eri Serhan Yalnız, bir evi söndürdüğü sırada dumandan etkilenip baygınlık geçirdi.

Hatay'da cuma günü başlayan ve 2 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarının kahramanlarından itfaiye eri Serhan Yalnız, bir evi söndürdüğü sırada dumandan etkilenip baygınlık geçirdi. Bir gece hastanede tedavi gören Yalnız, tedavisinin ardından görevi başına döndü. Yalnız, 'Görev kutsaldır. Arkadaşlarımı yalnız bırakamazdım' dedi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle İskenderun ile Arsuz ilçesine de sıçradı. Yerleşim bölgelerini de tehdit eden yangın, 2 günlük müdahalenin ardından Cumartesi akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangına müdahale çalışmalarında canları pahasına çalışan itfaiye ekibinden Serhan Yalnız, Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi'nde bir evi yanmaktan kurtarırken, dumandan etkilenip baygınlık geçirdi. Öğretmen Reyhan Kılınç, sosyal medya hesabından evini söndüren Yalnız'a teşekkür ederek, "Evimizi ona borçluyuz. Allah ondan razı olsun" mesajı paylaştı. Hastaneye kaldırılan Yalnız, tedavisinin ardından görevi başına geri döndü.'DUMANDAN ETKİLENİP BAYILMIŞIM?Yangın söndürme çalışmalarında yaşadıklarını anlatan itfaiye eri Serhan Yalnız, gelen ilk ihbarın ardından sahaya çıktıklarını, açlık ve uykusuzluk dinlemeden alevlerle mücadele ettiklerini belirterek, 'Gece saat 01.30 sıralarında alevlerin, Karahüseyinli Mahallesi'ne sıçradığı bilgisi geldi. Biz de hemen mahalleye gittik ve iki evin yandığını gördük. Görev arkadaşlarımla birlikte ilk evi söndürdük ve ben aşağıdaki eve geçtim. Bodrum katında yangın başlamıştı ve söndürme işlemine başladım. O sırada evdeki kömürler yanıyordu. Dumandan etkilenip bayıldım' dedi.'GÖREV KUTSALDIR?Görevini, gönüllülük esasıyla yaptığını kaydeden Yalnız, 'Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, yarım saatte bir arayarak, 'Canınız pahasına müdahale edin. Bölgeyi terk etmeyin' diyordu. Bu bir ekip işi ve biz de tüm arkadaşlarımla canımızı hiçe sayıp, yangını kontrol altına almak istedik. Reyhan hanımın evini kurtardım ve kendisin ana teşekkür etti. Hastaneye kaldırıldığımı ailemin bilmemesini istiyorum ancak haber vermişler. Babam başımda beklemiş. Saat 05.30'da kendime geldim ve 10.00 gibi daireye dönüp, görevimin başına geldim. Arkadaşlarımı yalnız bırakamazdım. Görev kutsaldır? diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Cantürk ise tüm ekiple sahada olduklarını ve yangını güçlü bir müdahaleyle kontrol altına aldıklarını belirtti.


Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü
Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü
Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü
Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü
Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü
Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü
Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü
Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü
Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü

İtfaiye, Yangın, Arsuz, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yangını söndürürken bayıldı, tedavisinin ardından görevi başına döndü - Son Dakika

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