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Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor - Son Dakika

Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor

04.08.2021 09:37

- Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor Orman Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan son teknoloji araç, Alanya - Bodrum - Marmaris üçgeninde yangınla mücadeleyi koordine ediyor Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Bölge Müdürlüğü uhdesinden kullanılmak...

- Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan son teknoloji araç, Alanya - Bodrum - Marmaris üçgeninde yangınla mücadeleyi koordine ediyor

BURSA - Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Bölge Müdürlüğü uhdesinden kullanılmak üzere yapılan son teknoloji mobil yangın yönetim aracı, Alanya-Bodrum-Marmaris üçgeninde yangınla mücadeleyi koordine ediyor.

Ege ve Akdeniz'deki yangınlarla mücadelede devlet bütün birimleriyle bölgedeki varlığını göstermeye devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün '16' plakalı mobil 'yangın yönetim aracı', Ege ve ardından Akdeniz'deki yangınlar için görev yapıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü destek görevinde bulunmak üzere, hem helikopter, hem mobil yangın izleme aracıyla beraber, 32 arazöz ve 11 uzmanını Ege ve Akdeniz'e gönderdi.

Bir başka ilde olmayan ve her biri yarım milyon lira değerdeki özel drone'lardan biri de mobil araçla gönderildi. Bu drone'larla yüksek irtifa, uzun süreli uçuş ve gece görüşü gibi avantajlarıyla 400 hektar alan kontrol edilebiliyor. Bursa'nın 'yangın yönetim aracı' sayesinde, Bayraktar'a ait 8 İHA'nın da entegre olduğu sistemle, gece ve gündüz sürekli, yetkiliye ait bir cep telefonundan dahi takip ediliyor.

Orman yangınlarıyla kesintisiz mücadele için özel olarak tasarlanan yangın yönetim aracı ayrıca 6 çekerli çekiş gücü ile her türlü arazide gidebilme özelliğine sahip. Araç otonom hareketli Türksat uydu anteni ve uydunet teknolojisine sahip. Araca entegre RTK 300 drone ile 3 saat boyunca kesintisiz görüntü aktarmak ta mümkün.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde kullanılan Mobil Yangın Yönetim Aracı şuan Bodrum-Milas ve Marmaris üçgenindeki yangında ekipleri yönlendirmede kullanılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'ndan da 21 personel ile 7 araç yangın bölgesinde görev yapıyor.

Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor
Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor
Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor
Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor
Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor

Marmaris, Yangın, Bodrum, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor - Son Dakika


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