Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi - Son Dakika

Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

02.11.2020 13:53

- Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi Aksaray'da okulundaki ders sınavına gitmek için yola çıkan ve yanlış otobüse binen lise öğrencisi polis ekiplerince sınavına yetiştirildi.

- Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

AKSARAY - Aksaray'da okulundaki ders sınavına gitmek için yola çıkan ve yanlış otobüse binen lise öğrencisi polis ekiplerince sınavına yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Eylül Duyan sabah okulundaki sınavına gitmek için yola çıktı. Okula gitmek için farkında olmadan yanlış otobüse binen Duyan, E-90 Karayoluna çıktığında yanlış otobüse bindiğini fark etti. İl Emniyet Müdürlüğü kavşağında otobüsten inen öğrenci Emniyet Müdürlüğü nizamiyesine giderek polislerden yardım istedi. Bunun üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri Asayiş Şubesine bağlı ekibi devreye soktu. Duyan'ı alan asayiş ekibi hızla Organize Sanayinde bulunan koleje gitmek üzere yola çıktı. Sirenler eşliğinde seyreden polis ekipleri kısa sürede koleje ulaşarak Yağmur Eylül Duyan'ı sınavına yetiştirdi.

Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Aksaray, Polis, Eylül, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yanlış otobüse binen öğrenciyi sınava polis yetiştirdi - Son Dakika


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