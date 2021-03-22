Son dakika haberleri! Yapay zekalı depolama projesine uluslararası ödül - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yapay zekalı depolama projesine uluslararası ödül

22.03.2021 10:39
Son dakika haberleri! Yapay zekalı depolama projesine uluslararası ödül, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Bartu Arslan, Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren danışmanlığında yürüttüğü projesiyle Singapur'da gerçekleşen 11'nci Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Topluluğu (IEOM) Konferansı ve Yarışmasında ödül kazandı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Bartu Arslan, Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren danışmanlığında yürüttüğü projesiyle Singapur'da gerçekleşen 11'nci Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Topluluğu (IEOM) Konferansı ve Yarışmasında ödül kazandı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren danışmanlığında çalışmalarını yürüten Bartu Arslan, Singapur'da düzenlenen IEOM Konferansı ve Yarışmasında, "Katlar arası dolaşabilen otomatik araçlı depolama ve çekme sistem tasarımında derin öğrenme ile akıllı işlem seçimi" başlıklı çalışmasıyla "Tedarik zinciri ve lojistik" alanında ikincilik ödülü kazandı.

Çalışmanın, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK tarafından da desteklenen "Akıllı bir otomatik araçlı depolama ve çekme sistem tasarımı" adlı Türkiye - Slovenya iş birliğindeki araştırma projesinden üretildiğini belirten Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, yüksek lisans tezini bu konuda çalışan öğrencisi Bartu Arslan'ın TÜBİTAK bursiyeri olarak projede yer aldığını söyledi.

Son zamanlarda elektronik ticaretteki artış ile birlikte özellikle lojistik açıdan depo operasyonlarının büyük önem kazandığının altını çizen Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, "Maliyet verimli ve hızlı depo operasyonları için Endüstri 4.0 gelişimleri ile de birlikte otomasyon teknolojilerine yatırımlar hızlandırıldı. Depo ihtiyaçlarına göre, çok sayıda otomatik depolama ve çekme sistem tasarım çözümlerine bir katkı da TÜBİTAK 2508 Programı kapsamında Yaşar Üniversitesi ve Slovenya Maribor Üniversitesi iş birliği ile fonlanan bu proje ile sunulmakta. Çalışmamızda, gerçek zamanlı veriyi kullanarak gerek hızlı gerek ekonomik gerekse de enerji verimli çalışan akıllı bir depolama otomasyon tasarımı geliştirilerek, bu teknolojileri sağlayan üretici endüstrilere katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu yeni tasarımda, depodaki otomatik araçlar, kullanılan yapay zeka sistemiyle etrafından bilgi toplayarak, öğrenmeye dayalı, otonom karar alabilen, akıllı birer ajan olarak çalışabilmekte ve sistemde bekleyen işleri, sistem performansını en iyileştirecek şekilde seçebilmekte" diye konuştu.

IEOM'un, insanlığın iyileştirilip geliştirilmesi için endüstri mühendisliği ve operasyon yönetimi disiplininin ilerlemesine adanmış, önde gelen küresel organizasyon olmaya çalıştığını belirten Doç. Dr. Ekren, "Topluluğun temel amacı; küresel olarak eleştirel düşünceyi ve onun endüstri mühendisliği ve operasyon yönetimi alanındaki etkin kullanımını teşvik etmek. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çok sayıda konferans etkinliği düzenleyen bu topluluk, son etkinliğini Singapur'da sanal ortamda gerçekleştirdi. Öğrencimizin, danışmanlığımda yürüttüğü projeyle ödül kazanması da ayrıca gurur verici" dedi. - İZMİR

Son dakika haberleri! Yapay zekalı depolama projesine uluslararası ödül
Son dakika haberleri! Yapay zekalı depolama projesine uluslararası ödül

Yaşar Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Yüksek Lisans, Singapur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yapay zekalı depolama projesine uluslararası ödül - Son Dakika


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