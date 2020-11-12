Son dakika haberleri | Yapı Kredi'den IBAN numarası olmadan 7/24 para transferi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yapı Kredi'den IBAN numarası olmadan 7/24 para transferi

12.11.2020 19:13
Son dakika haberleri | Yapı Kredi'den IBAN numarası olmadan 7/24 para transferi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Yapı Kredi, "Kolay Adresleme Sistemi" ile müşterilerinin uzun IBAN ve hesap numaraları yerine cep telefonu numarası, T.C. Kimlik No ve e-posta adresi gibi bilgilerini kullanarak para transferini kolaylıkla yapmalarını sağlayacak.

Yapı Kredi, "Kolay Adresleme Sistemi" ile müşterilerinin uzun IBAN ve hesap numaraları yerine cep telefonu numarası, T.C. Kimlik No ve e-posta adresi gibi bilgilerini kullanarak para transferini kolaylıkla yapmalarını sağlayacak.

Yapı Kredi açıklamasına göre, "Kolay Adresleme Sistemi", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Aralık'ta başlatılacak ve 7/24 para transferinin gerçekleştirilmesini sağlayacak anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) kapsamında hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, müşteri odaklı hizmet modeliyle bankacılığın sınırlarını kaldırdıklarını belirterek, "Dijital alandaki yatırımlarımızı müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda son teknoloji ve trendlere göre şekillendirerek hayata geçiriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dijitalleşme çağında, müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda TCMB tarafından yürütülen FAST sistemine büyük bir hızla entegre olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kolay Adresleme Sistemi'ne de dahil olarak, müşterilerimizin para transferi işlemlerini olabildiğince hızlı, güvenli ve rahat bir hale getirdik. Müşterilerimizin Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden kişisel bilgileriyle hesap/IBAN numaralarının eşleştirilmesini sağlayan bu sistem sayesinde, hesap paylaşımı sırasında ortaya çıkabilen sorunların da önüne geçebiliyoruz. 2 Kasım tarihinden itibaren müşterilerimiz mobil uygulamamız ve internet şubemiz üzerinden bilgilerini girerek hesap eşleştirmelerini yapmaya başladı.

Hızla gerçekleştirilebilen bu işlem sayesinde para transferini, müşterilerimiz için çok daha kolay bir noktaya taşıyoruz. Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi olarak, müşterilerimize sunduğumuz her yeniliğin hayatı kolaylaştıran ve sınırları kaldıran bir yapıda olmasını amaçlıyoruz. Kurum kimliğimizin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhumuzla geleceğin bankacılığını bugünden inşa etmeye devam ediyoruz."

Hesap eşleştirmesi kolayca gerçekleştirilebiliyor

TCMB tarafından yürütülen FAST sistemi içinde yer alan "Kolay Adresleme Sistemi"nde Yapı Kredi Mobil ve Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden kolayca hesap eşleştirmesi gerçekleştirilebiliyor. Kolay Adres Tanımlaması yapmak için, Yapı Kredi Mobil'e giriş yaptıktan sonra Hesaplarım-Kolay Adres Tanımı ve Listeleme adımlarını izlemek veya Bireysel İnternet Şubesi'ne giriş yaptıktan sonra Hesaplarım-Kolay Adreslerim sekmesinden kişisel bilgileri istenen hesaba tanımlamak yeterli oluyor. Hatalı IBAN paylaşımı gibi sorunların da önüne geçerek zorlukları ortadan kaldıran Kolay Adresleme Sistemi ile saniyeler içerisinde para transferi sağlanırken müşteri deneyimi de bir üst noktaya taşınıyor. Önümüzdeki dönemde kullanılmaya başlanacak FAST ile EFT işlemlerinde saat sınırı da ortadan kalkıyor ve 7 gün 24 saat para transferi yapılabiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yapı Kredi Bankası, İnternet, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Yapı Kredi'den IBAN numarası olmadan 7/24 para transferi - Son Dakika Ekonomi


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