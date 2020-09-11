Son dakika haberleri: Yapı Kredi Portföy'e "Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri" ödülü

Yapı Kredi Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 4. kez ödüllendirilerek, Portföy Yönetimi kategorisinde "Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri-2019" ödülünün sahibi oldu.

Yapı Kredi Portföy açıklamasında görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, Yapı Kredi Portföy'ün sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmasında kaliteli insan kaynağının ve sektördeki deneyiminin önemli olduğunu belirtti.

Peker, şunları kaydetti:

"Sektörünün lider kurumlarından Yapı Kredi Portföy olarak 2019 yılsonu verileri itibariyle kurumsal ve bireysel müşterilerimize yönelik yatırım fonu, emeklilik fonu, serbest fon ve kişiye özel yatırım modellerinden oluşan iş hacmimizle toplam yaklaşık 39 milyar TL büyüklüğünde varlığı yönetiyoruz. Kaliteli insan kaynağımız ve uzmanlığımız ile müşterilerimize her daim değer yaratma vizyonumuzla çalışıyoruz ve bu emeğin karşılığı olarak her sene saygın kurumlarca ödüllere layık görülüyoruz.

TSPB'nin düzenlediği 5. Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun (ALR) performansı ile dördüncü kez ödül kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kazandığımız bu ödül, kurum olarak ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha kanıtladı. Alanımızda göstermiş olduğumuz başarılarımızın ve güçlü performansımızın ödüllendirilmesi bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."