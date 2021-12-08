Yaralama suçundan aranan kişi otomobille polisten kaçtı, merdiven boşluğunda yakalandı - Son Dakika

Adana'da polis, yaralama suçundan aranan şüphelinin kullandığı araca 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre aracıyla kaçan şüpheli, boş bir araziye otomobilini terk ederek yaya olarak kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi bir evin merdiven boşluğunda saklanırken yakaladı.

Alınan bilgiye göre, yaralama suçundan aranan F.G kullandığı 51 DN 600 plakalı otomobiliyle PTS kayıtlarına düştü. Bunun üzerine polis haber merkezi şüphelinin Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda olduğu bilgisini devriye ekiplerine bildirdi. Bölgede yoğunlaşan Sarıçam Devriye ekipleri, araca 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan F.G otomobiliyle hızla kaçmaya başladı. F.G kullandığı aracıyla Sarıçam ilçesi Hürriyet Mahallesi ara sokaklarına girerek izini kaybettirmek istedi. Ancak daha fazla kaçmayacağını anlayan F.G boş bir arazide aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı.

Sarıçam Devriye Ekiplerine bağlı polisler, bölgede bulunan evlerin bahçelerine kontrol ederek şüpheliyi aradı. Yapılan arama çalışmalarında şüpheli F.G bir evin merdiven boşluğunda saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin arabasında yapılan aramalarda bir miktar kaçak sigara ve kaçak makaron ele geçirildi. - ADANA