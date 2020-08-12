Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bitkin atı bulunduğu yerden kuru bir alana çıkardı.

Gökçealan köyü yakınlarında Kumalar Dağı eteklerinde çamura saplanmış yaralı yılkı atını fark eden çoban, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaralanan ve çamura saplanan yılkı atını itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:49

Kaynak: AA

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