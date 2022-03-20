Son dakika haberleri... Yaralı akbabaya Gürpınar polisi sahip çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yaralı akbabaya Gürpınar polisi sahip çıktı

20.03.2022 13:13
Son dakika haberleri... Yaralı akbabaya Gürpınar polisi sahip çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde devriye görevi yapan polisler, yaralı halde buldukları akbabayı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde devriye görevi yapan polisler, yaralı halde buldukları akbabayı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler, görev sırasında yaralı haldeki akbabayı fark etti.

Nesli tehlike altındaki hayvanı Emniyet Müdürlüğüne götürerek besleyen polisler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

İlçeye giden eden ekipler, yaralı kuşu teslim alarak duyarlılıklarından dolayı polislere teşekkür etti.

Yaralı akbaba, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Merkez müdürü Lokman Aslan, akbabanın ayağından yaralandığını belirterek, genel durumunun iyi olduğunu ve tedavinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağını belirtti.

Son dakika haberleri... Yaralı akbabaya Gürpınar polisi sahip çıktı
Son dakika haberleri... Yaralı akbabaya Gürpınar polisi sahip çıktı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yaralı akbabaya Gürpınar polisi sahip çıktı - Son Dakika


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