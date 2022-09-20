Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bir kişi, yol kenarında yaralı halde peçeli baykuş buldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Akyazı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gidip baykuşu teslim aldı, ardından tedavisi için Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Peçeli baykuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Çamlıca, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Yaralı bulunan peçeli baykuş, Ormanya'da tedaviye alındı - Son Dakika

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