Son dakika haberleri... YARALI LEYLEK DÜNYANIN İLK HAYVAN HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... YARALI LEYLEK DÜNYANIN İLK HAYVAN HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

27.04.2022 14:44

Son dakika haberler... BURSA'da Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kanadı ve bacağından yaralı olduğu tespit edilen leyleği, dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'da tedavi altına aldı.

BURSA'da Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kanadı ve bacağından yaralı olduğu tespit edilen leyleği, dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'da tedavi altına aldı.

Soğanlı Mahallesi'nde yer alan Osmangazi Belediyesi Şantiye Birimleri'nin bahçesinde dolaşan yaralı ve sakat bir leylek olduğu ihbarını alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını yaparak bölgeye gitti. Ekipler, uçamayan ve bacağında oluşan yaradan dolayı yürümekte zorluk çeken leyleği yakalayarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı leylek, sağlık kontrolünün ardından gerekli muayenenin uygulanması için dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'a götürüldü.

Sakatlanmış ve yaralı leyleklerin bakımının yapılması amacıyla 19. yüzyılda kurulan ve Türkiye'nin ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'da veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapılan leyleğin bacağında ip dolanmasından kaynaklandığı tahmin edilen yara ile kanadında çarpma dolayısıyla oluşan kırık olduğu tespit edildi. Gerekli müdahaleleri yapılan yaralı leylek, tamamen iyileşene kadar Gurabahane-i Laklakan'da kontrol altında tutulacak. Daha sonra ise Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

Son dakika haberleri... YARALI LEYLEK DÜNYANIN İLK HAYVAN HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Son dakika haberleri... YARALI LEYLEK DÜNYANIN İLK HAYVAN HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Son dakika haberleri... YARALI LEYLEK DÜNYANIN İLK HAYVAN HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Son dakika haberleri... YARALI LEYLEK DÜNYANIN İLK HAYVAN HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... YARALI LEYLEK DÜNYANIN İLK HAYVAN HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika


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