Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, İlyaslar Mahallesi yakınında yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Karaca, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibi tarafindan kısa sürede bulunduğu yerden alınarak, hayvan bakımevinde tedavisine başlandı. Yaralı karacanın tedavisinin ardından doğaya salıncağı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırkağaç, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı - Son Dakika

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