Son dakika haberleri | Yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı

10.07.2022 01:18
Son dakika haberleri | Yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı

Son dakika haberler: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, İlyaslar Mahallesi yakınında yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Karaca, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibi tarafindan kısa sürede bulunduğu yerden alınarak, hayvan bakımevinde tedavisine başlandı. Yaralı karacanın tedavisinin ardından doğaya salıncağı açıklandı. - MANİSA

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Ormanlık alanda bin 150 kök kenevir bitkisi bulundu Ormanlık alanda bin 150 kök kenevir bitkisi bulundu
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırkağaç, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı - Son Dakika
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