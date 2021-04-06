Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi

06.04.2021 21:33
Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Ankara merkezli 3 ilde, ilişkiye girmek için eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenlenen 'Yarasa Kız' operasyonunda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara merkezli 3 ilde, ilişkiye girmek için eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenlenen 'Yarasa Kız' operasyonunda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden ilişkiye girme vaadiyle tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürüp, tehdit ederek paralarını gasp eden çeteyi 6 ay boyunca takip etti. Çetenin, mağdurları silah zoru ile tehdit edip paralarını gasp ettiği, nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığını tespit etti. 8 gün önce Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 158 kişiden 60'ı kadın, 125 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu arada çete üyelerinin, kadınların tuzağa düşürdüğü bazı erkekleri darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının otele çağırdığı birçok kişinin dolandırıldığını fark ederek otelden ayrılmak istemesi üzerine çete üyeleri tarafından darp edildiği görüldü.

OTEL LOBİSİNDE ÇETE ÜYESİ MAĞDURA KAFA ATTI

Bir başka görüntülerde ise Çete üyelerinden parasını isteyen mağdura, otel lobisinde çete üyesi kafa attı. Aldığı darbe ile burnu kırılan ve sehpanın üzerine düşen mağdurun darp edilme ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(Mevlüt İşli - Bayram Türüdü/İHA)

Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Ankara, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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