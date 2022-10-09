Son dakika haberleri... Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sivas'ta cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

09.10.2022 18:04
Son dakika haberleri... Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

Son dakika habere göre Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek'in vefat eden babası Ahmet Bölek'in Sivas'taki cenaze törenine katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek'in vefat eden babası Ahmet Bölek'in Sivas'taki cenaze törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akarca, beraberindeki Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Akarca ve Yıldırım, daha sonra Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ayyıldız Camisi'ne geçerek Ahmet Bölek'in cenaze namazına iştirak etti.

Akarca, merhum Bölek'in ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Öte yandan Akarca, Belediye Başkanı Bilgin'i de de makamında ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sivas'ta cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sivas'ta cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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