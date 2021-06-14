FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, 8 tutuklu sanık "Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırıldı.

Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Veysi Erik, Hüseyin Vurucu, Hüseyin Gümüş ve Rıdvan Eray Başbuğa getirildi. Diğer tutuklu sanıklar Emre Poyraz, Beşir Bağış, Mustafa Karahan ve Yunus Emre Ediz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Şikayetçi Cumhurbaşkanlığı avukatı Ali Büyük Özdemir de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada 14 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin henüz infaz edilmediği belirtildi. Sanıklar son sözlerinde beraat talebinde bulundu.

8 SANIĞA ANAYASAYI İHLAL SUÇUNA YARDIMDAN CEZA

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Veysi Erik, Hüseyin Gümüş, Hüseyin Vurucu, Emre Poyraz, Yunus Emre Ediz, Rıdvan Eray Başbuğa, Beşir Bağış ve Mustafa Karahan'ın, "Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu sanıkların "Hükümete ve TBMM'ye yönelik darbe girişimi" ile "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından, eylemlerin "Anayasayı ihlal" suçu unsurları içinde kalması gerekçesiyle hüküm verilmesine yer olmadığına da karar verdi. Firari 14 sanık hakkında dosyanın ayrılmasına da hükmeden heyet, 8 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİFETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davanın 16 Mart 2018 tarihli duruşmasında kararını açıklamıştı. Mahkeme heyeti, 5 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 6 sanığa 6 yıl 3'er aydan 8 yıl 1'er aya kadar değişen hapis cezaları verilmişti. 10 sanığın dosyası ise ayrılmıştı. Mahkeme heyeti, 19 sanığın tüm suçlardan beraatine hükmetmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 4 Haziran 2020 tarihinde "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı. Sanıklar Emre Poyraz, Hüseyin Vurucu, Hüseyin Gümüş, Rıdvan Eray Başbuğa ile Şuayp Furkan Dursun'un "FETÖ üyeliği"nden aldığı hapis cezasını ve 17 sanık hakkındaki beraat hükmünü ise bozmuştu. Ayrıca, "FETÖ üyeliği"nden Hüseyin Vurucu, Hüseyin Gümüş ve Şuayp Furkan Dursun ile beraatlerine hükmedilen Emre Bedel ve Mustafa Karahan hakkında eksik inceleme yapılarak hüküm kurulması da bozma nedeni yapılmıştı.

- İstanbul