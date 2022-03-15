Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

15.03.2022 10:09

Son dakika gündem haberi: Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda ruhsatsız 2 tabanca, 131 tabanca mermisi, 40 kalaşnikof mermisi ile 3 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda ruhsatsız 2 tabanca, 131 tabanca mermisi, 40 kalaşnikof mermisi ile 3 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde 4 zanlının internet ortamında yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

Şüphelilere ait ev, internet kafe ve kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 2 tabanca, 131 tabanca mermisi, 40 kalaşnikof mermisi, 3 bilgisayar kasası, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 450 lira ele geçirildi.

Dört şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı Kahramanmaraş'ta 44 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ta 44 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Malatya, Silah, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Boşandığı kadını sokak ortasında döven adam, önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı!
10:00 Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten ile 2 ay sonra evleneceğini duyurdu!
09:57 Zelenski'nin danışmanı savaşın biteceği tarihi işaret etti: Rus ordusunun kaynakları azaldı, savaş mayıs ayı başında sona erer
09:47 Çorum'da camiye girdi, namaz kılarken ısıtıcıyı açtı! Bıraktığı not herkesi duygulandırdı
09:42 Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi!
09:41 Yaptırım uygulanan Abramoviç'in jeti İstanbul'a uğradı, yatı da İstanbul'a geliyor
09:25 ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü!
09:24 Zelenski, Ukrayna Savaşı'nda ölen ABD'li gazetecinin ailesine mektup yazdı
09:22 Macron'un yeni tarzı merak konusu oldu: İşte Elysee Sarayı'ndan yeni sportif Macron fotoğrafları
09:01 Atı yorulunca arabayı kendisi çekmişti! İş insanı triportör hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 10:16:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement