İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 73 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımlara erişimin engellenmesi maksadıyla çalışmalar yaptı. Yürütülen çalışmalar neticesinde; Amerika, Taiwan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 17 adet müstehcen, 56 adet yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yapıldığı internet siteleri tespit edildi.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na bildirim yapılan toplamda 73 siteye erişim engeli getirildiği belirtildi. - İZMİR