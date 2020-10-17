Son dakika haberleri | Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 73 internet sitesine erişim engeli
17.10.2020 17:24
Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 73 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 73 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımlara erişimin engellenmesi maksadıyla çalışmalar yaptı. Yürütülen çalışmalar neticesinde; Amerika, Taiwan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 17 adet müstehcen, 56 adet yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yapıldığı internet siteleri tespit edildi.
Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na bildirim yapılan toplamda 73 siteye erişim engeli getirildiği belirtildi. - İZMİR
Son Dakika TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu