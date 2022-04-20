Son dakika haberleri! Yasadışı kenevir üreten eve jandarma baskını - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yasadışı kenevir üreten eve jandarma baskını

20.04.2022 09:24
Son dakika haberleri! Yasadışı kenevir üreten eve jandarma baskını

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde balkonunda kenevir yetiştirilen bir eve yapılan baskında 161 kök kenevir ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde balkonunda kenevir yetiştirilen bir eve yapılan baskında 161 kök kenevir ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesi'nde A.K. isimli şahsa ait evin balkonunda kenevir yetiştirildiği istihbaratı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Eve yapılan baskında balkonda saksı içerisinde bulunan 161 kök kenevire el konulurken, A.K. de gözaltına alındı.

Karakola götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasına devam ediliyor. - MANİSA

Son dakika haberleri! Yasadışı kenevir üreten eve jandarma baskını
Son dakika haberleri! Yasadışı kenevir üreten eve jandarma baskını

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Jandarma, Kenevir, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yasadışı kenevir üreten eve jandarma baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yasadışı kenevir üreten eve jandarma baskını - Son Dakika
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