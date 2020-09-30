Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı - Son Dakika

Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı

Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı Vatandaşı kanunlara uymamaya özendiren şahıs gözaltına alındı Sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımlarla halkı kanunlara oynamaya ve illegal yollara başvurmaya teşvik eden şahıs Şanlıurfa polisi tarafından yakalandı.

Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı

Vatandaşı kanunlara uymamaya özendiren şahıs gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımlarla halkı kanunlara oynamaya ve illegal yollara başvurmaya teşvik eden şahıs Şanlıurfa polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığının soruşturması kapsamında, B.K. ismini kullanarak sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımlarla halkı kanunlara oynamaya ve illegal yollara başvurmaya teşvik eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada B.K. isimli şahsın sahte isim kullandığı ve gerçek isminin H.A. olduğu belirlendi. Yapılan takip sonucu H.A. isimli şahıs Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı
Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı
Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı
Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, Kaçakçılık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 21:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı - Son Dakika

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