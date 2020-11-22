Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti

22.11.2020 21:09
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti, System.String[]

Son dakika habere göre BURSA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal edip, polisleri ve kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit eden Şevki B. (47) gözaltına alındı.

BURSA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal edip, polisleri ve kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit eden Şevki B. (47) gözaltına alındı. 3 bin 186 TL para cezası uygulanan Şevki B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. Kentin dört bir yanında denetim yapan ekipler, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde yürüyen Şevki B.'yi durdurdu. Polis ekipleri, Şevki B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak, kimliğini istedi. Ancak Şevki B., kimliğini vermemek için direndi. Bunun üzerine caddeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Güçlükle sakinleştirilen Şevki B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 186 TL para cezası uygulandı.

'O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMAZSIN'

Şevki B., polis ekiplerinin ceza işlemi uyguladığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri, "O görüntüleri yayınlayamazsın. Görüntüleri sileceksin. Senin adın ne?" diyerek, tehdit etti. Bunun üzerine sesini yükseltmeye ve polis ekiplerine hakaret etmeye devam eden Şevki B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti

Para Cezası, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti - Son Dakika


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