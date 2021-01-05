Son dakika haberleri... Yasaklarda, 35 milyon 265 bin denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yasaklarda, 35 milyon 265 bin denetim gerçekleştirildi
05.01.2021 10:57
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak: "Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak: "Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir. Bu denetimler sonucunda izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaştan 139 bin 693 vatandaşın izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi."
-İHA-
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