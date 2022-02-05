Son dakika haberleri! Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi - Son Dakika

BURSA'da, beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede dün yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49) için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Akpınar'ın cenazesi defnedilmek üzere Gemlik'e götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, 23 Ocak'ta Nöbetçi İl Emniyet Müdürü olarak görevi başındayken fenalaşınca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilip tedaviye alınan Akpınar, dün yaşamını yitirdi.

2'nci sınıf emniyet müdürü olan Engin Akpınar için İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile Engin Akpınar'ın ailesi ve meslektaşları katıldı.

Akpınar'ın ailesi, törende taziyeleri kabul etti. Evli ve 1 çocuk babası Engin Akpınar için, öğle namazının ardından Gemlik ilçesi Asım Kocabıyık Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Akpınar'ın cenazesi Gemlik Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek.