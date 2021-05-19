Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Büyük önder Atatürk'ün, ülkemizin geleceğini güvenle emanet ettiği gençlerimiz, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda kalkınması ve küresel rekabetçiliğine etki eden en kıymetli varlığımız" dedi.

Gençlere yapılan yatırımı, "ülkemizin uzun soluklu kalkınma vizyonuna yapılan yatırım" olarak gördüklerini vurgulayan Sargın, şöyle devam etti: