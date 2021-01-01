Son dakika haberleri! Yasir Arafat'ın eşi Süha Arafat, eşinin ölümüyle ilgili İsrail'i akladığı yönündeki iddiaları yalanladı - Son Dakika

Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın eşi Süha Arafat, İsrail televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'i eşinin ölümünden akladığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, Süha Arafat'ın İsrail televizyonuna verdiği röportaj sırasında "Arafat kesinlikle zehirlendi ancak İsrail tarafından değil, bir Filistinli tarafından." ifadelerini kullandığını yazdı.

Süha Arafat ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Arafat ile ilgili bir belgesel kapsamında İsrail televizyonuna verdiği röportajın "asıl bağlamının dışında" değerlendirildiği belirtti.

"Ebu Ammar davası hala sürüyor. Kimseyi onu öldürmekle suçlayamam, hatta İsrail'i bile. Çünkü elimde kanıt yok. Elimde şu ana kadar kimseye karşı bir delil de yok. Kesin kanıt olmadan suçlamaların Filistinlilerin kötü niyetli iç siyasi çekişmelerine alet olmasını istemiyorum." diyen Arafat, şunları aktardı:

"Ebu Ammar şehit edildiğinden beri ifadelerim değişmedi. Kesin deliller olmadan kimseyi suçlamayacağım. Röportajda söylediğim buydu ve başka röportajlarda da söyleyeceğim."

Gazete röportajda ayrıca Süha'nın 2000 yılında patlak veren Filistin intifadasının "Arafat'ın büyük hatası" olduğunu söylediğini de aktardı.

Süha Arafat ise bu açıklaması hakkında "Belgeselde intifadanın yanlış olduğu fikrini söylemem. Çok şey kaybettiğimiz ve savaşta onlarla eşit olmadığımız içindi. Çarpıtılsa bile fikrimi söylemekten korkmayacağım. Gerçek her zaman parlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi birçok defa Yasir Arafat'ın ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu açıkladı.

Vefatından bu yana Filistinli yetkililer Arafat'ın İsrail tarafından radyoaktif polonyum maddesi ile zehirlendiğini belirtirken, İsrail bu konuda sorumluluk kabul etmiyor.

İsrail güçleri 2002'de Arafat'ı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan karargahında ev hapsinde tutmuştu.

Filistin yönetiminin merkezi olan karargahı 2 yıl abluka altında tutan İsrail güçleri, burayı birçok kez tanklarla da hedef almıştı.

2004 yılında rahatsızlanan Arafat'a grip teşhisi konuldu ancak Filistinli lider bir türlü iyileşemedi. İsrail'in izin vermesinin ardından tedavi için 29 Ekim'de Fransa'ya götürülen Arafat, 11 Kasım 2004'te Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ölüm nedenine ilişkin şüphelerin artmasıyla İsviçreli bilim adamları, Arafat'ın cesedinden alınan örnekler üzerinde yaptıkları incelemenin ardından 2013'te Filistin liderinin zehirlendiğinden yüzde 83 emin olduklarını açıklamıştı.