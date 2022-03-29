Son dakika haberleri: Yaşlı adam ateşe düşerek öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yaşlı adam ateşe düşerek öldü

29.03.2022 16:50
Son dakika haberleri: Yaşlı adam ateşe düşerek öldü

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de bir kişi, bahçesinden topladığı atıkları yaktığı sırada ateşin giysisini tutuşturması sonucu yanarak öldü.

Eskişehir'de bir kişi, bahçesinden topladığı atıkları yaktığı sırada ateşin giysisini tutuşturması sonucu yanarak öldü.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık'ın Gürleyik Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Hasan Cavaş, Mıgırlar mevkiinde bulunan bahçesinden topladığı atıkları yakmak istedi. Atıklar için yaktığı ateşi kontrol altında tutmak isterken kıyafetleri tutuşan Hasan Cavaş, bir anda alevlerin arasında kaldı. Alevler içindeki Cavaş'ı gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen alevlerin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Cavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Cavaş'ın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Yakınları tarafından morgdan alınan Cavaş'ın cenazesi, Gürleyik Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. - ESKİŞEHİR

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Son dakika haberi | Eskişehir'de 84 yaşındaki kişi yaktığı ateşin giysisini tutuşturması nedeniyle öldü Son dakika haberi | Eskişehir'de 84 yaşındaki kişi yaktığı ateşin giysisini tutuşturması nedeniyle öldü (DRONE) Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 31 yaralı (DRONE) Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 31 yaralı

Mihalıççık, Eskişehir, İtfaiye, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yaşlı adam ateşe düşerek öldü - Son Dakika


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