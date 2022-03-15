Son dakika haberleri: Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

15.03.2022 14:56
Son dakika haberleri: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Recep Bülent Altan evinde ölü bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Recep Bülent Altan evinde ölü bulundu.

Olay bugün saat 14.00 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi Ozan Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Altan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Altan'ın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve çilingir yardımıyla giren sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Altan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

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Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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