Son dakika haberleri... Yaşlı adam tarlada ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

27.03.2022 21:45
Son dakika haberleri... Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi... Elazığ'da bağ budamaya giden 85 yaşındaki yaşlı adam, tarlada ölü bulundu.

Elazığ'da bağ budamaya giden 85 yaşındaki yaşlı adam, tarlada ölü bulundu.

Olay, Maden ilçesinin Sarıyer mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ kesimi için tarlasına giden 85 yaşındaki Abdullah Çelik, yerde hareketsiz yatar vaziyette bulundu. Haber verilmesi üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Jandarma ve ardından Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

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Abdullah Çelik, Jandarma, Sarıyer, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yaşlı adam tarlada ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yaşlı adam tarlada ölü bulundu - Son Dakika
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