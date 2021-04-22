Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti

Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti Muş'ta iki yaşlı amcanın parkta çocuklar gibi eğlendiği anlar gülümsetti.

Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti MUŞ - Muş'ta iki yaşlı amcanın parkta çocuklar gibi eğlendiği anlar gülümsetti. Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde akşam saatlerinde sokağa çıkan amcalar, boş gördükleri parkta oturdu. Bir süre parkta oturan amcalar, korona virüs nedeniyle çocukların boş bıraktığı salıncakları kaparak kahkaha atıp eğlenmeye başladı. Yaşlı amcaların eğlendiğini fark eden Deniz Koçmen'in o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşması yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Muş, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti - Son Dakika

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