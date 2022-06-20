Manisa Şehzadeler ilçesi Manisa- Üçpınar yolu üzerinde saat: 10.00 sıralarında İ.E. (74/E) idaresindeki 45 SS 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü İ.E. (74) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Z.H.E. (70) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Yaşlı çift ölümden döndü: 2 yaralı - Son Dakika

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