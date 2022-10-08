Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu

08.10.2022 12:27

Gaziantep'te yatağa bağımlı 57 yaşındaki eşi Şenay Kara ile yaşayan 88 yaşındaki İbrahim Kara, evde ölü halde bulundu. Yatağa bağımlı olan Şenay Kara hastaneye kaldırılırken polis, İbrahim Kara'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'te, yatağa bağımlı eşi 57 yaşındaki Şenay Kara ile yaşayan İbrahim Kara, evde ölü bulundu. Şenay Kara ise ekiplerce hastaneye kaldırıldı. İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, yatağa bağımlı yaşayan Şenay Kara ile eşi İbrahim Kara'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yatağa bağımlı eşiyle kaldığı evde ölü bulundu

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

İhbarla gelen sağlık ekipleri, içeri giremeyince itfaiyeden destek istedi. Evin balkonundan içeri giren itfaiyeciler, kapıyı açarak sağlık ekibinin girmesini sağladı. Yapılan kontrolde yatak odasındaki İbrahim Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemenin ardından Kara'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şenay Kara ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, İbrahim Kara'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Yatağa bağımlı eşiyle kaldığı evde ölü bulundu
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YATAĞA BAĞIMLI EŞİYLE KALDIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU YATAĞA BAĞIMLI EŞİYLE KALDIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Kaynak: DHA

İbrahim Kara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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