Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu

Gaziantep'te, yatağa bağımlı eşi 57 yaşındaki Şenay Kara ile yaşayan İbrahim Kara, evde ölü bulundu. Şenay Kara ise ekiplerce hastaneye kaldırıldı. İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, yatağa bağımlı yaşayan Şenay Kara ile eşi İbrahim Kara'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, içeri giremeyince itfaiyeden destek istedi. Evin balkonundan içeri giren itfaiyeciler, kapıyı açarak sağlık ekibinin girmesini sağladı. Yapılan kontrolde yatak odasındaki İbrahim Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemenin ardından Kara'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şenay Kara ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, İbrahim Kara'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
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