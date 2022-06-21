Son dakika gündem: Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti

21.06.2022 14:24
Son dakika gündem: Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Karaman'da annesi emzirdikten sonra yatağında fenalaşan bebek, yaşamını yitirdi.

Karaman'da annesi emzirdikten sonra yatağında fenalaşan bebek, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ali Şahane Mahallesi'nde oturan Nurcan Balhasarlı (33), 8 aylık kızı Elif'i emzirip yatağına bıraktı.

Bir süre sonra kızının yatağında fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Yatağında fenalaşan Elif bebek, kurtarılamadı Yatağında fenalaşan Elif bebek, kurtarılamadı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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