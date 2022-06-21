Karaman'da annesi emzirdikten sonra yatağında fenalaşan bebek, yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Ali Şahane Mahallesi'nde oturan Nurcan Balhasarlı (33), 8 aylık kızı Elif'i emzirip yatağına bıraktı.
Bir süre sonra kızının yatağında fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika gündem: Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti - Son Dakika