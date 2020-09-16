Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,21 294 273 20 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,05 72 71 1 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,48 17 17 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,77 65 57 8 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,19 68 60 7 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,24 34 33 1 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,59 13 10 3 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Fransa'nın amacını madde madde sıraladı

Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı

Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi

Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu

Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı

Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü