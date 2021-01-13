Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri

13.01.2021 15:15
Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2430327231
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03715813
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5418171
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,7068626
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2671638
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2835341
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6013112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Hisse Senedi Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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