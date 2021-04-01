Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,14 324 217 107 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,11 72 69 3 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,19 26 19 7 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,40 72 19 53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,27 74 48 26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,08 37 30 7 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,04 13 2 11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 30 30 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor

Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam, gözaltına alındı

Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı

İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı

Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar

Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek

Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı