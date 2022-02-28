Son dakika haberleri: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları "Yönetici Eğitimleri" Antalya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları "Yönetici Eğitimleri" Antalya'da başladı

28.02.2022 15:52
Son dakika haberleri: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları "Yönetici Eğitimleri" Antalya'da başladı

Son dakika haberi... Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kapasitesinin güçlendirilmesi için teknik yardım projesi kapsamında düzenlenen "Yönetici Eğitimleri" programı, Antalya'da başladı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kapasitesinin güçlendirilmesi için teknik yardım projesi kapsamında düzenlenen "Yönetici Eğitimleri" programı, Antalya'da başladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, programın açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir toplantının dünyanın en güzel şehrinde gerçekleştirildiğini belirtti.

YİKOB yasası hazırlanırken kendisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"2012 yılında bu yasa hazırlanırken farklı bakış açılarıyla bakarak, zaman zaman farklı düşüncelere sahip olduk. Ama geldiğimiz gün itibarıyla işin içinde bulunan biri olarak YİKOB'un bugünkü seviyesinin çok üstünde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bu eğitimin güzel sonuçları olur ve hizmet ettiğimiz insanları mutlu edecek kararlar alınır. YİKOB'ların tartışılarak yeni sistemde şehrin sıkıntılarını, acil ihtiyaçlarını daha seri çözecek bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum."

Vali Yazıcı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda panelist olarak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yer aldı.

Program, 4 Mart'a kadar devam edecek.

YORUMLAR
500
Beyşehir'den Nijer'e gönül köprüsü kurulacak Beyşehir'den Nijer'e gönül köprüsü kurulacak Ekonomistler, büyüme verilerini değerlendirdi Açıklaması Ekonomistler, büyüme verilerini değerlendirdi Açıklaması

Antalya Valisi, Antalya, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları 'Yönetici Eğitimleri' Antalya'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
15:24 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi?
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:00:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları "Yönetici Eğitimleri" Antalya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement