Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,53 kazançla 1.323,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.259,69 puanı, en yüksek 1.328,33 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,62 artışla 1.441,76 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,74 kazançla 1.998,01 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,90 primle 1.113,00 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,10 değerle 1.831,17 puana yükseldi.

Kartonsan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,02 ile Kartonsan oldu. Onu yüzde 21,65 ile Bursa Çimento, yüzde 19,75 ile Gübre Fabrikaları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 5,73 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 3,48 ile TSKB, yüzde 3,42 ile Akiş GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 34 milyar 261 milyon lirayla Garanti BBVA, 13 milyar 518 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası, 13 milyar 57 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 49 milyar 450 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 261 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 41 milyar 838 milyon lirayla ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3 bin 62 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 lira oldu.

Geçen hafta 10,1630 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37 artışla 10,2010 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,11 değer kaybederek 8,4380 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)