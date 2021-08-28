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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (1)

28.08.2021 11:00
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Son dakika gelişmesine göre Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,94 kazançla 1.458,23 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.444,11 puanı, en yüksek 1.472,46 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,38 artışla 1.416,30 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,49 primle 1.189,23 puana yükseldi. Sanayi Endeksi ise yüzde 0,25 azalışla 2.538,39 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,19 kayıpla 1.907,32 puana geriledi.

Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,39 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Onu yüzde 14,47 ile Net Holding, yüzde 10,05 ile Esenboğa Elektrik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,99 ile Erbosan, yüzde 5,28 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 4,63 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 618 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 511 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 984 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 65 milyar 485 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 480 milyon lirayla Enka İnşaat ve 59 milyar 847 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,21 kayıpla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,22 azalışla 3 bin 217 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,58 değer kaybederek 8,3660 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,53 azalışla 9,8710 lira oldu.

Geçen hafta 11,6090 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44 kayıpla 11,5580 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,09 değer kaybederek 9,1820 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,12 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,41 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Yatırım, Döviz, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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