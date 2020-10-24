Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1238,20 769,00 61,01 T.S.K.B. 1,82 1,28 42,19 Akiş GMYO 4,55 3,46 31,50 Ege Endüstri 1002,30 789,90 26,89 Deva Holding 22,90 20,22 13,25 Otokar 170,50 152,00 12,17 Doğuş Otomotiv 19,53 17,71 10,28 Alkim Kimya 15,95 14,52 9,85 Brisa 15,65 14,30 9,44 Pınar Et ve Un 26,92 24,90 8,11 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,22 3,55 -9,30 Petkim 4,21 4,63 -9,07 ARD Bilişim Teknolojileri 37,70 41,40 -8,94 Net Holding 3,28 3,53 -7,08 Kerevitaş Gıda 7,04 7,57 -7,00 İpek Doğal Enerji 12,03 12,79 -5,94 Coca Cola İçecek 51,45 54,65 -5,86 Emlak Konut GMYO 1,82 1,93 -5,70 Tekfen Holding 14,59 15,45 -5,57 Zorlu Enerji 2,75 2,91 -5,50 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.948.704.341 T.S.K.B. 6.544.037.701 Şişe Cam 6.362.537.114 Şekerbank 3.623.650.517 Akbank 3.391.363.389 Aselsan 3.180.953.243 Yapı ve Kredi Bank. 3.053.663.073 Petkim 3.040.751.300 Turkcell 2.808.245.482 Kardemir (D) 2.770.117.690 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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