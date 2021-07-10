Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|968,00
|847,00
|14,29
|Torunlar GMYO
|3,24
|2,86
|13,29
|Kervan Gıda
|16,12
|14,38
|12,10
|Kardemir (D)
|7,22
|6,74
|7,12
|Doğuş Otomotiv
|26,66
|25,04
|6,47
|Çimsa
|22,76
|21,50
|5,86
|Galatasaray Sportif
|3,76
|3,56
|5,62
|Aksa
|16,10
|15,30
|5,23
|Logo Yazılım
|37,70
|36,00
|4,72
|Aksa Enerji
|11,80
|11,27
|4,70
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|11,15
|12,95
|-13,90
|İş Y. Men. Değ.
|13,70
|14,63
|-6,36
|Net Holding
|3,94
|4,20
|-6,19
|Nuh Çimento
|39,58
|42,10
|-5,99
|Pegasus
|73,35
|77,95
|-5,90
|Jantsa Jant Sanayi
|75,10
|78,55
|-4,39
|Global Yat. Holding
|3,15
|3,29
|-4,26
|Koza Altın
|108,40
|112,80
|-3,90
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,04
|-3,85
|Hedef Girişim
|2,87
|2,98
|-3,69
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.802.636.109
|Türk Hava Yolları
|4.366.298.701
|Kardemir (D)
|2.892.771.432
|Koza Altın
|2.354.632.449
|Ereğli Demir Çelik
|2.326.729.882
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.170.416.904
|Petkim
|2.155.405.792
|Akbank
|2.095.721.250
|Sasa Polyester
|1.845.799.075
|Arçelik
|1.335.160.284
(Son)
Kaynak: AA
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