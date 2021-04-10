Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55, BES fonları ise yüzde 0,80 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,73 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında kaybettiren fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,44 ile kıymetli madenler iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,55 325 283 41 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,39 72 72 0 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,75 26 25 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,67 73 40 32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,56 74 68 6 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,50 37 35 2 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,73 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,33 30 30 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,80 265 252 13 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,70 54 54 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,39 5 5 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,42 29 21 8 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,65 117 116 1 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,45 28 24 4 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,44 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,33 16 16 0 Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu

Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Teessa Vargas Türk oldu, kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi

KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi

Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı

Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif

Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir

Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi