Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,86 ile Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,48'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,718366 5,86 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,370581 5,07 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,681174 4,94 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,924062 4,60 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057947 4,42 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114537 4,41 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,391233 4,41 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,132125 4,24 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,067971 4,08 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093627 3,82 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055557 5,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056786 3,96 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036630 3,21 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033048 2,97 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,107396 2,88 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,106976 2,86 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032749 2,81 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124930 2,79 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,085954 2,73 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,142882 2,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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