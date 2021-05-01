Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,55 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 4,52'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,018221 6,55 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,927883 6,06 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,052329 5,95 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054338 5,39 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 75,613417 5,10 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,140187 5,04 İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,934113 5,04 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122474 4,83 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,660699 4,48 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,176993 4,43 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049135 4,52 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069804 4,44 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132846 4,38 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034999 4,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,080024 4,37 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097433 4,12 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,172034 4,10 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034890 4,09 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027609 4,02 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039706 3,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için

Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor

Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti

Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı

Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı

Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu