Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,40 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF ise yüzde 6,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016496 5,40 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,727713 4,33 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058431 3,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034714 3,39 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,025313 3,34 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073057 3,12 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069582 3,04 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,097431 2,86 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051172 2,79 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,105548 2,75 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,027578 6,89 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067794 5,10 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019981 2,34 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032983 2,22 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073952 2,11 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032307 2,10 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060270 2,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056955 2,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053829 2,09 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,055034 2,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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