Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,49'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,965080 6,58 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104616 4,17 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,720416 4,15 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 831,401128 3,13 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,066553 2,69 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 170,962972 2,61 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,046680 2,52 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,941565 2,04 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,040912 1,95 Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,031753 1,94 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,054372 2,49 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016268 2,23 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,078615 1,14 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077868 1,03 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,049947 1,02 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084114 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017804 0,86 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,084770 0,86 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038394 0,83 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021829 0,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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