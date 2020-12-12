Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|753,330891
|1,34
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,380311
|0,74
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,047299
|0,74
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079387
|0,43
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,744285
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010427
|3,08
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025670
|1,42
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,604966
|1,20
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,225540
|0,97
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,219220
|0,71
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,497932
|6,30
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,026913
|6,18
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,926377
|5,48
|Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,609256
|4,58
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,260574
|4,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041255
|4,85
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,383380
|3,92
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,046598
|3,85
|HSBC Portföy Değ. Fon
|131,664920
|3,71
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,654600
|2,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,705753
|2,29
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,322551
|1,38
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,469643
|1,17
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,282379
|1,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029594
|0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,742812
|2,50
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,226923
|2,01
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,474163
|1,76
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,982311
|0,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,887460
|0,38
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,039105
|0,37
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|398,136179
|0,36
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,173832
|0,29
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061187
|0,27
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585960
|-1,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234218
|-0,78
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,830781
|-0,53
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068449
|-0,28
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|176,068828
|-0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,847164
|-0,21
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,000339
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,609850
|-1,83
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|105,078964
|-0,99
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,114952
|-0,64
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,516883
|-0,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022476
|-0,25
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,669768
|-0,23
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,112740
|-0,13
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,073851
|-0,04
|İş Portföy Bir. Değ. Fon
|89,367886
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,615218
|-0,45
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,777809
|-0,44
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,957875
|-0,43
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,872753
|-0,30
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,177561
|-0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,043848
|-0,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108591
|-0,46
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055813
|-0,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038170
|-0,39
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127917
|-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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