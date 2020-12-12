Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 753,330891 1,34 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,380311 0,74 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,047299 0,74 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,079387 0,43 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,744285 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010427 3,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025670 1,42 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,604966 1,20 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,225540 0,97 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,219220 0,71 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,497932 6,30 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,026913 6,18 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,926377 5,48 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,609256 4,58 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,260574 4,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,041255 4,85 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,383380 3,92 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,046598 3,85 HSBC Portföy Değ. Fon 131,664920 3,71 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,654600 2,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,705753 2,29 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,322551 1,38 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,469643 1,17 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,282379 1,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029594 0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,742812 2,50 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,226923 2,01 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,474163 1,76 Gedik Portföy Altın Fon 0,982311 0,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,887460 0,38 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,039105 0,37 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 398,136179 0,36 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,173832 0,29 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061187 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585960 -1,30 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234218 -0,78 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,830781 -0,53 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068449 -0,28 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 176,068828 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,847164 -0,21 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,000339 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,609850 -1,83 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 105,078964 -0,99 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,114952 -0,64 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,516883 -0,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022476 -0,25 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,669768 -0,23 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,112740 -0,13 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,073851 -0,04 İş Portföy Bir. Değ. Fon 89,367886 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,615218 -0,45 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,777809 -0,44 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,957875 -0,43 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,872753 -0,30 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,177561 -0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043848 -0,50 TEB Portföy Altın Fonu 0,108591 -0,46 Deniz Port. Altın Fonu 0,055813 -0,45 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038170 -0,39 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127917 -0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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