Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

12.12.2020 11:01
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF753,3308911,34
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,3803110,74
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0472990,74
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0793870,43
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7442850,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0104273,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0256701,42
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6049661,20
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2255400,97
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,2192200,71
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4979326,30
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0269136,18
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,9263775,48
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6092564,58
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2605744,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0412554,85
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3833803,92
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0465983,85
HSBC Portföy Değ. Fon131,6649203,71
Tacirler Portföy Değ. Fon3,6546002,87
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,7057532,29
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,3225511,38
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4696431,17
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2823791,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0295940,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,7428122,50
QNB Finans Portföy Altın BYF41,2269232,01
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,4741631,76
Gedik Portföy Altın Fon0,9823110,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8874600,38
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0391050,37
TEB Portföy Para Piyasası Fonu398,1361790,36
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1738320,29
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0611870,27
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,585960-1,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234218-0,78
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,830781-0,53
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,068449-0,28
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu176,068828-0,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,847164-0,21
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,000339-0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Actus Portföy His. Sen. Fonu2,609850-1,83
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)105,078964-0,99
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,114952-0,64
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,516883-0,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022476-0,25
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,669768-0,23
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,112740-0,13
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,073851-0,04
İş Portföy Bir. Değ. Fon89,367886-0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,615218-0,45
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,777809-0,44
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,957875-0,43
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,872753-0,30
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,177561-0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,043848-0,50
TEB Portföy Altın Fonu0,108591-0,46
Deniz Port. Altın Fonu0,055813-0,45
Fiba Portföy Altın Fonu0,038170-0,39
Garanti Portföy Altın Fonu0,127917-0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, TEM Otoyolu, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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