Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,027274
|1,91
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,028099
|1,50
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025318
|1,31
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,256811
|1,08
|Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024787
|1,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048079
|4,03
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,876575
|2,91
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,195170
|2,59
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035737
|2,38
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017324
|2,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032583
|4,74
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,732780
|4,63
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,829768
|4,58
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,507775
|3,83
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,999504
|3,77
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,944358
|4,14
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,234302
|2,93
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,078475
|2,85
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,566135
|2,34
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,306456
|2,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,947252
|3,24
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,406817
|3,08
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,179794
|3,06
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,608283
|1,58
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,510358
|1,51
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,265769
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,307860
|0,26
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,697750
|0,23
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,034166
|0,22
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,089632
|0,21
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,163163
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|806,790288
|-1,36
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095241
|-0,42
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,075357
|-0,30
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045518
|-0,28
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,816787
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046273
|-0,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103313
|-0,76
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,061693
|-0,27
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,959869
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,992054
|-0,84
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,063911
|-0,24
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,125687
|-0,23
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,120700
|-0,16
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,996040
|-0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,008365
|-0,25
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,994769
|-0,21
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,892176
|-0,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065584
|-0,20
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,666559
|-0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040639
|-0,34
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,046810
|-0,25
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059301
|-0,24
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053290
|-0,24
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,069266
|-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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