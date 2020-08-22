Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070099
|0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059769
|0,78
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,066998
|0,76
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,030733
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077866
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018192
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01582
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088063
|3,67
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,07815
|3,14
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078174
|3,12
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,10882
|2,81
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056516
|2,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026537
|2,75
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,083204
|2,36
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013482
|1,91
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068604
|1,86
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,052971
|1,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025602
|0,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031097
|0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017610
|0,38
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044306
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015878
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068266
|0,16
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072002
|0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064789
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069635
|0,15
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068057
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012627
|-0,71
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,043462
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,123958
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,122692
|-0,62
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,127155
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042424
|-2,68
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036634
|-1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,067301
|-0,71
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,096260
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,022227
|-0,28
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,011364
|-0,20
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,023339
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026367
|-0,61
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029068
|-0,42
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026118
|-0,36
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013102
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024622
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,052389
|-0,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015842
|-0,30
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015000
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,046969
|-0,23
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029584
|-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)